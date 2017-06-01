Сотрудники СКР приехали с подарками в «Пензенский дом ребенка»

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01 июня 2017, 18:32Общество
Не по долгу службы, а по зову сердца. В Международный день защиты детей сотрудники регионального Следственного комитета навестили воспитанников «Пензенского дома ребенка» в Кузнецке. Они привезли с собой множество подарков и приняли участие в празднике.
Гостей из областного центра воспитанники детского дома ждали с нетерпением. Представители серьезного ведомства быстро нашли общий язык с мальчишками и девчонками. В гости к ребятам сотрудники регионального Следственного комитета приехали не с пустыми руками - привезли множество игрушек. Дети пили с гостями чай, читали им стихи, пели песни.
«С большим удовольствием принимаем участие в благотворительной акции, потому что чужих детей не бывает. Сегодня у нас незабываемые эмоции и впечатления. Это не просто праздничное мероприятие для ребенка, а, в первую очередь, это напоминание обществу о том, что мы должны обезопасить жизнь детей и делать это всегда и везде», - сказала старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СКР по Пензенской области Людмила Фомина.
Специализированный дом ребенка в Кузнецке является домом для сорока юных жителей Пензенской области, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот. Гостям мальчишки и девчонки всегда рады.
«Нас радует внимание общественности к проблемам детей, оставшимся без попечения родителей. Ежегодно в праздники и в будни к нам приходят люди с добрыми сердцами, разных профессий», - отметила главный врач «Пензенского дома ребенка» Наиля Абушаева.
Ходунки, мольберты и прочие полезные подарки мальчишки и девчонки будут использовать в повседневной жизни. К воспитанникам дома ребенка сотрудники областного Следственного комитета пообещали приехать с подарками еще не раз.
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