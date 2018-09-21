Сотрудники полиции проверили систему безопасности вокзала «Пенза-1»

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23 сентября 2018, 12:14Общество
Тест пройден. Система безопасности железнодорожного вокзала станции «Пенза-1», модернизированная к Чемпионату мира по футболу, полностью себя оправдала. К такому выводу пришли сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.
Перед стартом планетарного первенства в здании вокзала установили рамки металлодетекоров и дополнительные камеры видеонаблюдения. Был усилен контроль за содержимым сумок пассажиров. Кроме того, на вокзале увеличилось количество контрольно-пропускных пунктов и сотрудников полиции, отвечающих за безопасность пассажиров.
«Эти сотрудники будут на постоянной основе на нашем вокзале работать, осуществлять пропускной режим - ручной клади и пассажиров. Дополнительных мер у нас не будет, потому что все уже сделано», - рассказал начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте Иван Ефремов.
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