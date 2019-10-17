Сотрудники пензенской картинной галереи вышли на субботник

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17 октября 2019, 13:33Общество
Коллектив пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого во главе с директором Кириллом Застрожным вышел на уборку территории.
Сотрудники убрали опавшую листву, подмели дорожки и частично заасфальтировали дороги на территории учреждения культуры. Об этом они сообщили в официальной группегалереи социальной сети «ВКонтакте».
«Субботник – это отличный повод пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе и привести прилегающую территорию в порядок», - говорится в посте.
В Пензенской области продолжается уборка территорий в рамках месячника, объявленного губернатором Иваном Белозерцевым. Общегородской субботник состоялся 12 октября. Месячник по благоустройству территорий в регионе продлится до 26 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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