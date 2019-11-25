Сотрудники пензенской больницы сообщили в полицию о подозрительном пациенте

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 ноября 2019, 16:38Политика
Сотрудники пензенской полиции получили сообщение из больницы о поступлении пациента с травмами, предположительно, криминального характера.
Из дома на улице Лядова в пензенскую больницу привезли 40-летнего мужчину. У врачей вызвали подозрения травмы на его теле мужчины. О вновь поступившем медики сообщили в отдел полиции № 3 городского УМВД России.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что у пострадавшего возник конфликт с 29-летним жителем поселка Земетчино. У него уже есть судимость. В ходе ссоре сельчанин избил оппонента руками. Отрицать, что именно из-за него пензенец попал в больницу, он не стал.
«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Полицейские призывают граждан, ставших свидетелями преступлений, сообщать об этом по телефонам: 02 или 102. Очевидцев просят обращать внимание на одежду и характерные черты во внешности злоумышленников, а если те передвигались на автомобиле, то на его марку и госномер, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 ноября 2019, 17:58Пензенцы смогут задать вопрос главному следователю области
25 ноября 2019, 17:39В пензенских детских садах есть 540 свободных мест
25 ноября 2019, 17:08Вместо года в армии пензенец может получить два за решеткой
25 ноября 2019, 16:38Сотрудники пензенской больницы сообщили в полицию о подозрительном пациенте
25 ноября 2019, 16:07В Бессоновском районе 4 человека пострадали в аварии
25 ноября 2019, 15:37В Бессоновке грузовой поезд врезался в иномарку
25 ноября 2019, 15:06Пристававшую к зареченцам женщину отправили на лечение
25 ноября 2019, 14:36В Пензенском районе лось погиб под колесами грузовика