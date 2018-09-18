Сотрудники пензенского минздрава массово привились от гриппа

«Ко мне прислушиваются все члены семьи. Мы участвуем в одной прививочной компании. Считаю, что данная позиция должна формироваться в головах наших пациентов. Потому что не так страшен грипп, как его последствия», - сказала главный специалист-эксперт министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Левкова.

Напомним, в регионе продолжается прививочная компания. В 2018 году первой партией поставили более 56 тысяч доз вакцины против гриппа для детей, и около 240 тысяч доз для взрослых. Прививку можно сделать бесплатно. Для этого необходимо прийти в поликлинику по месту жительства и пройти осмотр у врача-терапевта. При отсутствии противопоказаний, после сделать прививку.