Сотрудники пензенского минздрава массово привились от гриппа

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18 сентября 2018, 19:42Общество
Лучшее средство - профилактика. Это на собственном примере доказали работники областного министерства здравоохранения. Они массово привились от гриппа.
«Ко мне прислушиваются все члены семьи. Мы участвуем в одной прививочной компании. Считаю, что данная позиция должна формироваться в головах наших пациентов. Потому что не так страшен грипп, как его последствия», - сказала главный специалист-эксперт министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Левкова.
Напомним, в регионе продолжается прививочная компания. В 2018 году первой партией поставили более 56 тысяч доз вакцины против гриппа для детей, и около 240 тысяч доз для взрослых. Прививку можно сделать бесплатно. Для этого необходимо прийти в поликлинику по месту жительства и пройти осмотр у врача-терапевта. При отсутствии противопоказаний, после сделать прививку.
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