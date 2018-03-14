Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» примут участие в голосовании

Всероссийский центр изучения общественного мнения прогнозирует минимум 63% явку россиян на выборы. По статистике, абсолютное большинство избирателей - работающее население. Кстати, многие будут на рабочих местах и 18 марта, как, например, специалисты пензенского предприятия «Зеленое хозяйство». В этот день они будут убирать городские улицы, а также ухаживать за урожаем в теплицах, они готовятся к весенне-летнему сезону.

На предстоящий сезон главная задача МУП «Зеленое хозяйство» - сделать город аккуратным, красивым и ярким. Парки и скверы скоро украсят тысячи различных растений. Среди самых популярных цветов на пензенских клумбах - бархотки. Молодые всходы только появились, и за ними ежедневно ухаживают цветоводы.

«Сейчас идет важный момент - пикировка цветочной рассады. Посев начинается намного раньше, в конце января - начале февраля, на данный момент пересаживаем бархотку», - рассказала старший агроном-цветовод МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Елена Родионова.

В теплицах МУПа выращивают не только цветы, но еще грибы и овощи. Сейчас уже собирают первый урожай огурцов, работают без выходных.

Треть специалистов предприятия будет находиться 18 марта на рабочих местах. Среди них - цветовод Любовь Александровна. На день выборов выпадает ее дежурство, но это не помешает ей участвовать в голосовании.

«Ходим на выборы вместе с мужем, голосуем, около дома школа. За кого буду голосовать - секрет», - поделилась она.

«Все сотрудники МУПа - люди с активной жизненной позицией, они готовы сделать в этот день выбор, поэтому четыре часа будет уделено работе на производстве, а остальное - предоставлено им для голосования. Мы выделим транспорт, то есть людей доставят до дома, откуда они смогут пройти на свои избирательный участки и проголосовать», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Вячеслав Голохвастов.

Возможность проголосовать в день выборов должна быть у каждого избирателя, отмечают в федерации профсоюзов Пензенской области. На всех предприятиях, которые будут работать 18 марта, график необходимо построить так, чтобы сотрудники смогли принять участие в выборах президента страны.

«Уважаемые работодатели, коллеги и социальные партнеры, сегодня мы обращаемся к вам и рассчитываем на вашу социальную ответственность и активную гражданскую позицию, на то, что вы разъясните в коллективах о необходимости и важности участия в голосовании. Мы за честные выборы и понимаем, что такому определению способствует высокая явка, важен голос каждого», - сказал председатель федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов.

18 марта на территории Пензенской области будут работать более 1000 избирательных участков. Выполнить гражданский долг можно с 8.00 до 20.00 часов. Результаты голосования станут известны не позднее 29 марта.