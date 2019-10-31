Сотрудники МЧС рассказали пензенцам о пожарной безопасности

В доме должно быть тепло и безопасно. Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области совместно с представителями управления ГО и ЧС по городу провели профилактический рейд по частному сектору. Главная цель - напомнить жильцам домов об осторожности при использовании отопительного оборудования.

Печи, обогреватели, газовые котлы - сотрудники МЧС проверяют все. Каждый из приборов может стать причиной пожара. Поэтому с наступлением первых холодов спасатели вместе с управлением ГО и ЧС города Пензы отправились рейд по частному сектору, чтобы проверить, как отапливаются дома.

Валентину Сафронову неожиданные гости совершенно не смутили. По ее словам, электрические обогреватели из дома исчезли уже давно. С газовым котлом теплее, к тому же и вероятность пожара ниже.

«С отоплением у нас проблем нет. Здесь электроприборы вообще не нужны. Газовым котлом пользоваться безопаснее», - рассказала она.

Сотрудники МЧС также раздали пензенцам памятки, где написано, как обезопасить себя от пожара, и куда звонить, если все-таки в доме что-то загорелось. Как говорят инспекторы, профилактические рейды - обязательная часть их работы зимой. Пожары из-за неисправного отопительного оборудования - частое явление, а потому лучше еще раз напомнить пензенцам об осторожности.

«В основном были выявлены нарушения, связанные с незнанием людей требований пожарной безопасности. Их устранение не требует каких-то больших затрат. Это использование притопочных листов, несвоевременное очищение дымоходов, когда делалась печь, не была соблюдена пожарная отступка или отделка», - сообщил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Роман Гусев.

С наступлением холодов сотрудники МЧС будут проводить такие рейды на территории Пензенской области ежедневно.