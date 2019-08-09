Сотрудники МЧС предупреждают пензенцев о сильном ветре и грозе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 августа 2019, 16:07Общество
Пензенцев уведомляют об изменении погоды. Согласно прогнозу на сайте регионального ГУ МЧС, днем 9 августа местами возможны порывы ветра скоростью до 19 метров в секунду.
Сегодня в области ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Синоптики обещают юго-западный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 19.
10 августа по всей территории региона прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра чуть уменьшится, составив 8-13 метров в секунду. Пензенцев также предупреждают о том, что из-за грозы и сильного ветра возможны аварийные отключения электроэнергии на муниципальном уровне.
Ранее информагенство «Пенза-Пресс» сообщало о том, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, в России ожидается аномально холодный август, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 августа 2019, 19:48В Пензе прошло торжество, посвященное Дню строителя
09 августа 2019, 19:46На турнир «Оранжевый мяч» в Пензу приехали 100 команд
09 августа 2019, 19:41В пензенском зоопарке провели показательное кормление верблюдов
09 августа 2019, 19:31Пензенские инспекторы провели профилактическую работу с пешеходами
09 августа 2019, 19:28Житель Камешкирского района забил поленом брата
09 августа 2019, 19:23В пензенскую школу №36 поступили новые учебники
09 августа 2019, 19:19На Пензе чествовали лучших атлетов и тренеров региона
09 августа 2019, 19:16Пензенские аграрии обсудили методы увеличения поставок за рубеж