Сотрудники «Горводоканала» отремонтируют яму на ул. Володарского

В Пензе на перекрестке улиц Володарского и Карла Маркса днем 10 июля повредилась плита, которая стала причиной коммунальной аварии и двух ДТП . На месте работают сотрудники «Горводоканала».

В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что накануне дорожные рабочие восстанавливали на этом участке асфальтовое покрытие. Они выполнили фрезеровку и нарушили тем самым целостность плиты перекрытия водопроводного колодца. Бетонная конструкция рухнула, а на одной из полос образовался провал.

Ремонтируют провал сотрудники «Горводоканала». Утечек и порывов на месте провала специалисты не обнаружили. Теперь им предстоит заменить плиту. Отмечается, что работники не могут закончить ремонт ямы из-за погодных условий. Когда дождь закончится, работы продолжатся, пишет ИА «Пенза-Пресс».