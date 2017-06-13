Сотрудники ГИМС провели рейд по пензенским пляжам

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13 июня 2017, 19:10Общество
Пензенские сотрудники ГИМС проинспектировали пляжи. В ходе рейда специалисты проверили соблюдение правил безопасности при использовании маломерных судов, а также техническое состояние лодок и документы на право управления ими у водителей.
«Уважаемые жители Пензенской области, напоминаем: соблюдайте безопасность на воде, не оставляйте детей без присмотра. В случае ЧС звоните по телефонам: 101 или 01», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
В ходе рейда сотрудники ГИМС проверили наиболее популярные места отдыха пензенцев. На берегу инспекторы напомнили отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде и раздали соответствующие памятки.
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