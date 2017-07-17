Сотрудники ГИМС напомнили пензенцам правила поведения на водоемах

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17 июля 2017, 19:21Общество
В регион, наконец, пришло лето. Пока пензенцы отдыхают, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Пензенской области проводят рейды по водоемам.
15 и 16 июля инспекторы патрулировали Сурское водохранилище и Суру. Сотрудники проверили необходимые документы у водителей водного транспорта, а также техническое состояние лодок и катеров. Рыбакам и отдыхающим на берегу инспекторы рассказали о правилах безопасности на водных объектах и раздали листовки.
«Особое внимание уделяйте детям, не оставляйте их без присмотра. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах. В случае ЧС звоните по телефонам 01 или 101», - сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
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