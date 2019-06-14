Сотрудникам пензенской ГИМС вручили ведомственные награды

15 июня 2019 года государственная инспекция по маломерным судам отмечает 35-летие со дня основания. На территории Пензенской области в рядах ГИМС трудятся 20 человек.

Дмитрий Шибаев уже восемь лет бороздит просторы пензенских рек и озер. Однако делает это он не только ради удовольствия. По долгу службы мужчина обязан следить за безопасностью людей на водоемах. В государственную инспекцию по маломерным судам он попал не случайно. Дмитрий Шибаев признается, вся его жизнь связана с водой. В детстве он занимался плаванием, затем служил на морском флоте, поэтому и при выборе профессии решил не сходить с этого пути. Сотрудники ГИМС отмечают, что простых периодов в этой работе нет, ведь каждое время года таит в свои опасности.

«Работа сложная, в основном, в период чрезвычайных ситуаций. Во время паводка в 2018-м с Леонидом Петровичем в Нижнем Ломове были. Довольно-таки тяжело было, ненормированный график, с утра и до позднего вечера трудились, пока всех людей не вывезем. Плюс снабжали граждан питьевой водой, продуктами питания», - рассказал он.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам могут совершать в день по несколько рейдов, ведь им нужно проехать весь город и проинспектировать все несанкционированные пляжи, которых в Пензе немало. Особенно это важно в летний период.

35-летний юбилей ведомства сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Пензенской области встретили на посту. В нашем регионе в рядах ГИМС трудятся 20 человек. Специалисты отмечают, что такого небольшого штата вполне достаточно, ведь регион маловодный. Кроме проверок, спасения людей из воды и борьбы с последствиями паводка, сотрудники ведомства проводят экзамены и выдают удостоверения на управление маломерными судами.

«У нас четыре инспекторских участка. Нам еще помогают областные спасатели, которые тоже осуществляют патрулирование, спасание на водах. Так что вместе с ними у нас получается достаточно большое количество людей», - сказал заместитель начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Павел Орлов.

Свой профессиональный праздник сотрудники ГИМС решили разделить со школьниками. Воспитанников центра детского юношеского технического творчества познакомили с работой государственной инспекции по маломерным судам. Вместе с сотрудниками ведомства они смогли проехать по реке Суре.

«К ним уже приходил человек из ГИМС, рассказывал о правилах поведения на воде. Теперь они видят, что это большая структура в МЧС», - рассказала педагог-организатор центра детского юношеского технического творчества Пензы Ольга Сидорова.

Не обошелся 35-летний юбилей государственной инспекции по маломерным судам и без подарков. Отличившимся сотрудникам ГИМС вручили ведомственные награды.