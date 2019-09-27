Сотрудникам пензенских госучреждений проиндексируют зарплату

В Пензенской области сотрудникам государственных учреждений с 1 октября проиндексируют заработную плату.

Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства. На 4,3% проиндексируют оклады и ставки. Это затронет сотрудников учреждений, которые финансируются из бюджета Пензенской области.

«Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств бюджета Пензенской области, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Пензенской области на соответствующий финансовый год», - отмечается в постановлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».