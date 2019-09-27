Сотрудникам пензенских госучреждений проиндексируют зарплату

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27 сентября 2019, 17:58Бизнесновости
В Пензенской области сотрудникам государственных учреждений с 1 октября проиндексируют заработную плату.
Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства. На 4,3% проиндексируют оклады и ставки. Это затронет сотрудников учреждений, которые финансируются из бюджета Пензенской области.
«Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств бюджета Пензенской области, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Пензенской области на соответствующий финансовый год», - отмечается в постановлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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