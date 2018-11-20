Сотрудники СКР посетили кузнецкий дом ребенка

Сотрудники регионального управления Следственного комитета посетили «Кузнецкий специализированный дом ребенка». Они хорошо знают нужды малышей, поскольку нередко приходят к ним в гости. И в этот раз они пришли туда не с пустыми руками.

Подарки едва поместились в несколько больших пакетов. Поводом для визита в специализированное детское учреждение стал прошедший Всемирный день ребенка.

«Мы понимаем, что сейчас, кроме родителей и воспитателей, им никто не нужен, поэтому подарки, которые мы привезли, направлены на укрепление их благополучия, создание гармоничной среды, в которой они будут развиваться и расти», - сказала руководитель отдела кадров СУ СК РФ по Пензенской области Елена Лебедева.

«Надеемся, что подарки доставят им радость, ведь дети - это маленькие граждане нашей большой страны», - отметил первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Рустам Тугушев.

Гости подарили детям мячи, кубики, развивающие наборы и другие игрушки. Воспитанники специализированного дома ребенка особо нуждаются во внимании. Учреждение является местом проживания для 30 мальчишек и девчонок, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот.

«Они окружены ежедневно любовью и заботой со стороны сотрудников, но и гости не оставляют их без внимания. Очень лестно, что наше учреждение постоянно посещает региональный Следственный комитет», - сказала главный врач «Пензенского специализированного дома ребенка» Наиля Абушаева.

Прощаясь, представители Следственного комитета пообещали, что придут к ребятам в гости еще не раз.