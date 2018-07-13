13 июля 2018, 17:59Происшествия

Сотрудник пензенского предприятия умер на работе

В Пензе завершилось расследование по факту смерти рабочего ИП.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Пензы, 26 июня мужчину нашли лежащим вниз лицом на полу в одном из помещений предприятия. Было проведено судебно-медицинское исследование. Оказалось, что причиной смерти рабочего стала внезапная болезнь сердца.

По данному факту в Госинспекции труда состоялось заседание. Несчастный случай в ИП комиссия квалифицировала как не связанный с производством, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 174
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ