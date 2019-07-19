Сотрудницу пензенского заповедника оштрафовали на 15 тыс. руб

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19 июля 2019, 14:36Общество
Прокуратура Первомайского района Пензы выявила нарушение в государственном природном заповеднике «Приволжская лесостепь».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, было нарушено федеральное законодательство о контрактной системе в сфере закупок: отчет об их объеме у субъектов малого бизнеса и социально ориентированных НКО за 2018 год должны были разместить в интернете до 1 апреля 2019 года, а он появился лишь 28 мая в ходе прокурорской проверки.
Было возбуждено дело об административном правонарушении, на 15 тысяч рублей оштрафовали главного специалиста отдела бухучета.
Кроме того, прокурор района внес директору заповедника представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Оно находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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