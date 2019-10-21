Сотрудница банка в Пензе оформляла кредиты от имени родственников

Вступил в законную силу приговор 37-летней пензячке, которая работала в банке и использовала свое служебное положение, чтобы совершить преступление.

Женщина занимала должность экономиста, а затем - ведущего клиентского менеджера. С октября 2015 года по декабрь 2017-го она входила в систему под чужими паролями и оформляла заявки на кредиты от имени двух родственников и знакомой. При этом они ничего не знали, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Таким образом, она получила 625 тысяч рублей, которые потратила на погашение ипотеки и ранее взятых на имя родственников кредитов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Когда служба безопасности банка начала проверку в ее отношении, пензячка уволилась. Но за день до этого провернула еще одну махинацию в банковской системе по зарплатной карте, в итоге сняла 16300 руб.

Злоумышленнице в суде назначили полтора года лишения свободы с испытательным сроком.