Сотрудница банка в Пензе оформляла кредиты от имени родственников

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21 октября 2019, 17:26Криминал
Вступил в законную силу приговор 37-летней пензячке, которая работала в банке и использовала свое служебное положение, чтобы совершить преступление.
Женщина занимала должность экономиста, а затем - ведущего клиентского менеджера. С октября 2015 года по декабрь 2017-го она входила в систему под чужими паролями и оформляла заявки на кредиты от имени двух родственников и знакомой. При этом они ничего не знали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Таким образом, она получила 625 тысяч рублей, которые потратила на погашение ипотеки и ранее взятых на имя родственников кредитов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Когда служба безопасности банка начала проверку в ее отношении, пензячка уволилась. Но за день до этого провернула еще одну махинацию в банковской системе по зарплатной карте, в итоге сняла 16300 руб.
Злоумышленнице в суде назначили полтора года лишения свободы с испытательным сроком.
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