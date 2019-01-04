Сотни пензенцев встретили Рождество в Успенском соборе

Светлый праздник Рождества Христова во всем мире встретили тысячи православных христиан. Сотни жителей Пензенской области, по традиции, незадолго до полуночи, стали собираться в храмах. Главное богослужение в Пензе состоялось в Успенском кафедральном соборе.

Морозом встречает православных верующих рождественская ночь. Но даже минус 15 за окном - не преграда для всех желающих встретить светлый праздник рождества Христова в церквях и храмах. В Пензе к Успенскому кафедральному собору спешили сотни верующих. Пензенцы убеждены: в такую ночь у каждого есть возможность соединиться с Богом.

Рядом с собором соорудили рождественский вертеп: своеобразная уменьшенная копия Вифлеемской пещеры, где можно увидеть фигуры младенца Христа, Богородицы, Иосифа, ангелов и пастухов. Вертеп напоминает небольшой шатер и, подходя к нему, каждый оказывается внутри рождественской пещеры, становясь ее частью. Порядок на прилегающей территории и внутри храма наравне с сотрудниками правоохранительных органов в рождественскую ночь обеспечивали казаки.

«У нас - несколько задач. Во-первых, это безопасность. Как антитеррористическая, так попытки того, чтобы криминальные элементы не проявили себя в эту ночь замечательную. Ну, а также, в какой-то мере, организация: потому как большое количество людей зачастую не знают, куда идти, что, как, почему», - сказал хорунжий Пензенского отдела Волжского казачьего войска Алексей Никитин.

Рождество для пензенцев давно стал праздником семейным. На богослужение многие берут и детей. Среди верующих - первые лица региона.

«Я искренне желаю и прошу у Бога, чтобы он ниспослал каждому человеку, живущему на нашей земле, здоровья, благодати, чтобы жили в мире и согласии. С праздником вас», - обратился к верующим губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Завершая праздную литургию, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к верующим с пожеланиями.

«Дай Бог, чтобы Рождество Христово принесло в ваши семьи, в ваши дома эти свет и радость. Чтобы укрепило и утвердило всех нас в христианском пути», - сказал он.

В завершении праздничного богослужения, глава региона и владыка Серафим обменялись подарками. Один из главных христианских праздников верующие будут отмечать 12 дней, пока на смену Святкам не придет Крещенская ночь.