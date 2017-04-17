Сотни пензенцев пришли на пасхальное богослужение в Успенский собор

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17 апреля 2017, 14:33Общество
В ночь на 16 апреля во всех храмах Пензенской области состоялись пасхальные богослужения. Тысячи верующих пришли в церкви, чтобы встретить один из главных христианских праздников - Воскресение Христово. Всенощное бдение в Успенском соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В пасхальном богослужении и крестном ходе вместе с сотнями пензенцев приняли участие губернатор Иван Белозерцев и представители региональной и городской власти. В полночь в Успенском соборе владыка Серафим приветствовал собравшихся.
«Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, я сердечно всех вас приветствую в этот великий праздник и торжество. Сердечно желаю всем вам, чтобы радость праздника поселилась в душах ваших в эти дни и не оскудевала никакой печалью и никакой житейской заботой», - сказал он.
«Испокон веков на Руси всегда это был самый светлый и радостный праздник, потому что он воплощает в себе идеалы добра, мира, благополучия. Для меня великое счастье в этот светлый праздник быть рядом с вами, дорогие, потому что я вас очень люблю. С праздником! Христос Воскресе!», - произнес речь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Дар главы региона митрополиту Серафиму - цветы и пасхальное яйцо из хрусталя, изготовленное никольскими мастерами. Владыка, в свою очередь, подарил главе региона пасхальное яйцо, расписанное художниками.
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