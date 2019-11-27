Составлен новый график монтажа ФАПов в пензенских селах

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27 ноября 2019, 12:03Общество
До конца 2019 года в Пензенской области должны установить 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В нескольких селах работы уже завершены или находятся в активной стадии.
В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области предоставили новый план-график установки фельдшерско-акушерских пунктов. 29 ноября работы должны начаться в селе Каменка Тамалинского района. Со 2 по 4 декабря планируется установка медицинского объекта в селе Ухтинка Бессоновского района. С 5 по 7 декабря работы будут вестись в селе Манторово Лунинского района. Последним в списке значится село Николаевка Иссинского района, где работы завершатся 10 декабря.
В настоящий момент работы окончены или находятся на финальной стадии в селах Старая Селя, Субботино и Павловка Никольского района, на станции Сюзюм Кузнецкого района, в селе Михайловка и Чернозерье Мокшанского района, селах Тимирязево и Алексеевка Башмаковского района.
Напомним, модульные ФАПв были закуплены и устанавливаются на средства федеральной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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