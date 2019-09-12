Состав пензенской «Юности» пополнили пять новых игроков

Пензенская «Юность» провела первую открытую тренировку в рамках подготовки к новому сезону чемпионата страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги». Менее чем через неделю клуб примет участие в розыгрыше национального кубка в Красноярске (0+). По ряду причин, в том числе - финансовых, для пензенской команды турнир будет носить больше тренировочный характер. Руководство «Юности» делает основной упор на регулярный чемпионат.

От сыгранности в предсезонке во многом будет зависеть то, как сложится новый баскетбольный сезон. Из чемпионского состава в «Юности» осталось только шесть человек. Остальные покинули команду по различным причинам. На смену «золотой четверке» пришли амбициозные новички. В межсезонье клуб подписал пять новых игроков. Ряды «красно-белых» пополнили разыгрывающие Мария Хомич и Алена Агеева, игрок атаки Дарья Архангельская, центровые Александра Плясова и Анастасия Шахова.

«Мы все очень стараемся, работаем и показываем результат. Девчонки очень добрые, отзывчивые, помогают. Если что-то не понимаю, они всегда поддерживают», - рассказала игрок БК «Юности» Анастасия Шахова.

«Я - сторонник постоянного обновления команды, потому что это всегда конкуренция, какие-то цели, задачи, каждый новый игрок привносит что-то свое. Это в любом случае должно пойти нам на пользу. И плюс мы надеемся, что они усилят команду», - отметила играющий тренер БК «Юность» Ольга Сизякова.

В новом сезоне руководство ставит перед клубом задачу - попасть, как минимум, в тройку сильнейших, но, конечно, грезит об очередном чемпионстве. В этом плане наполовину обновленный состав - скорее плюс, нежели минус. Старожилы «Юности» прекрасно помнят вкус победы, а новички будут изо всех сил к ней стремиться - запредельная мотивация. Вот только с календарем на старте сезона команде не повезло: первые четыре матча «Юность» проведет на выезде.

«К сожалению, у нас до нового года будет мало домашних игр, на которые зрители могли бы прийти, порадоваться за команду и поддержать ее, зато потом их будет достаточно», - рассказал директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Но сначала - испытание национальным кубком. 16 сентября команда отправится в Красноярск, где в первом раунде турнира сыграет с дублем ногинского «Спартака», дублем местного «Енисея» и «Самарой» (0+). Победитель раунда получит путевку в 1/8 финала.