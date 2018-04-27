Состав пензенского «Зенита» пополнили десять новых спортсменов

Пензенский футбольный клуб «Зенит» сыграет с тольяттинским «Акроном» на стадионе Первомайский. Вторая игра сезона пройдет 29 апреля в 15.00 (0+). Сотый, юбилейный год начался для команды с неудачи. «Сине-бело-зеленые» проиграли на выезде команде из Ульяновска со счетом 2:3. Игра с молодежкой «Волги» прошла без тренера Владимира Радкевича, который находился на обучении в высшей школе тренеров.

Напомним, футбольный клуб «Зенит» выступает в первенстве межрегионального футбольного союза «Приволжье». Это третий случай, когда пензенская команда досрочно сходит с дистанции первенства страны. Третий, любительский дивизион имеет полупрофессиональный статус. В этом сезоне игроки намерены доказать поклонникам, что это несправедливая случайность и команда достойна того, чтобы выступать на профессиональном уровне. Состав игроков футбольного клуба значительно обновился, Зенит пополнили десять новых спортсменов.

«Ребята еще не вышли из детского футбола. То есть они еще не осознали всю серьезность ситуации. Но, постепенно, они начинают понимать, что это тяжело, надо выходить, играть и сражаться», - отметил капитан команды ФК «Зенит» Кирилл Муромцев.

«Им нужно перестать быть любителями, и стать профессионалами. Они переживают, да и мы тоже, но не опускаем рук, пытаемся сделать все, что от нас зависит», - сказал главный тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.