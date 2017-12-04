04 декабря 2017, 19:10Общество Состав политсовета пензенского отделения «ЕР» обновился на 17% В пензенском отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» подвели итоги работы за год. В 24 конференции регионального отделения, которая прошла в библиотеке имени Лермонтова, приняли участие более 200 представителей партии из Пензы и области.

В рамках 24 конференции обсудили значимые для жителей области вопросы. Глава региона говорил о задачах на предстоящий год. Иван Белозерцев отметил, что, несмотря на положительные результаты, достигнутые во многих сферах, представители политической партии должны продолжать активно работать с населением, разбираясь в наболевших вопросах, решению которых могут поспособствовать и рядовые члены партии.

«Оставляем программу по ремонту школ. С 2018 года вынесем на Законодательное Собрание программу развития культуры Пензенской области. Мы предлагаем 100 миллионов рублей, чтобы отремонтировать сельские дома культуры», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2017 году в регионе были успешно реализованы многие партийные проекты. В частности, благоустроены дворы, отремонтированы дороги, сельские дома культуры и школьные спортивные залы, проведено огромное количество мероприятий. Главным политическим событием уходящего года стали выборы депутатов шестого созыва в Законодательное Собрание Пензенской области.

«10 сентября в Единый день голосования на избирательные участки пришли более 50% избирателей Пензенской области, 69% голосов отдали за наших сторонников. Эта убедительная победа - результат совместной работы. Особое место в этом отводится первичным организациям партии», - пояснил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

На сегодняшний день в регионе работают более 1100 первичных отделений «Единой России». Благодаря этому на местах удается реализовывать одну из приоритетных задач - создание комфортных условий для жизни людей в сельской местности.

«Были проведены акции по благоустройству родников, реки Труев - единственной водной артерии Кузнецка. Детям сейчас уже сложно представить ее прошлое состояние. 20 многоквартирных домов из 300 подверглись благоустройству», - рассказала секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» №28 Кузнецка Лариса Седова.

Лариса Седова и еще пять секретарей первичных отделений: Екатерина Артамонова, Любовь Дурина, Елена Никишина, Сергей Баскаков и Максим Мещеряков на конференции были избраны делегатами 17 съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 22-23 декабря. Участие в съезде примет член генерального Совета партии Валерий Лидин и приглашенные представители области.

«Это очень почетно и ответственно, я считаю, что это будет большим опытом и стимулом для дальнейшей работы, потому что каждый член партии должен работать так, чтобы жители района видели, что партия существует не на бумаге, а на деле», - отметил секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» №24 Первомайского района Пензы Максим Мещеряков.

На Конференции была проведена ротация политсовета Пензенского регионального отделения партии. Его состав обновился на 17%. Новыми членами политсовета стали 18 человек, 10 из которых – секретари первичных отделений «Единой России».

Общество

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