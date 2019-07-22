Состав пензенского «Дизеля» пополнили легионеры из Словакии

Игроки пензенского «Дизеля» провели первую тренировку на льду. Они готовятся к старту нового сезона Высшей хоккейной лиги под руководством тренерского штаба Алексея Ваулина. Сейчас в пензенской дружине - 32 спортсмена.

Отпуск у игроков пензенского «Дизеля» закончился еще в начале месяца, но все это время они работали над восстановлением физической формы. В этом им помогал новый тренер по физподготовке. Теперь «желто-синих» ждет более тонкая работа. На постоянной основе со спортсменами будет заниматься и специалист по катанию.

«В первую очередь, надо восстановить навыки катания и владения клюшкой. Это самое основное на данном этапе, именно технические тренировки. Потом будем включать единоборства, занятия по тактике», - рассказал Алексей Ваулин.

«Тренерский штаб посмотрит на игроков, которые приезжали, каковы они в действии на льду. По крайней мере, по результатам сухих сборов, тренерский штаб командой доволен ребятами, по отдаче, по работоспособности», - сказал исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

К старту чемпионата под руководством Алексея Ваулина готовятся 32 хоккеиста. По сравнению с предыдущим сезоном состав команды заметно изменился. Если в прошлом розыгрыше Высшей хоккейной лиги тренеры были вынуждены бросать в бой, зачастую, еще не окрепшую молодежь, то теперь костяк команды должны составить опытные хоккеисты, которые станут наставниками для юных пензенских игроков. Некоторые из новичков успели поиграть в КХЛ.

«Потихоньку знакомлюсь с ребятами. Честно говоря, приехал, никого не знал, кроме вратаря. Думаю, неделя-две и познакомимся», - рассказал игрок ХК «Дизель» Павел Медведев.

«Организация меняется в лучшую сторону: условия, раздевалка. Во всем есть продвижение. Остальное от нас зависит», - сказал игрок ХК «Дизель» Давид Думбадзе.

Кроме того, тренерскому штабу придется найти общий язык и с иностранцами. Впервые за несколько лет за команду должны сыграть легионеры - словаки Мирослав Мацейко и Марек Тврдонь. Задачи тренеров они понимают, но услуги переводчика порой все-таки требуются.

«Надеюсь, что команда в этом сезоне добьется успеха. Руководство ставит задачу - попасть в плей-офф. В первую очередь, нужно это сделать. Были предложения из Словакии, но я решил попробовать себя в другом чемпионате», - рассказал игрок ХК «Дизель» Мирослав Мацейко.

Результаты начальных этапов предсезонной подготовки «дизелисты» продемонстрируют через две недели. Со 2 по 5 августа «желто-синие» примут участие в товарищеском турнире (0+) в Тамбове.