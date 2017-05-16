16 мая 2017, 14:32Спорт Состав «Дизеля» пополнится одним из самых результативных игроков ВХЛ Состав пензенского «Дизеля» в новом сезоне пополнит хоккеист из карагандинской «Сарыарки» - 30-летний Павел Копытин.

«Победитель Всемирной зимней Универсиады по хоккею с шайбой последний сезон провел в одном из ТОП-клубов Высшей хоккейной лиги. В регулярном чемпионате нападающий сыграл в 41 матче. На его счету - 15 очков (4 +11)», - отметили в пресс-службе пензенского хоккейного клуба.

Ранее форвард играл в воронежском «Буране», ТХК и ХК «Рязань». Последние годы Павел Копытин входил в список самых результативных игроков лиги, а в сезоне 2012-2013 гг. был признан лучшим нападающим ВХЛ.

К «Дизелю» Павел Копытин присоединится в июле, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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