Сосновоборского пристава наказали за невнимание к злостному алиментщику

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обязали отдавать одну четвертую часть своего дохода в качестве алиментов сыну, однако он в течение нескольких месяцев не делал этого. Сельчанина привлекали к административной ответственности, но и это не подействовало. Образовалась задолженность в 96 тысяч рублей.

В результате по уголовному делу ему назначили семь месяцев обязательных работ с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли судебного пристава, который долгое время не принимал никаких мер, чтобы побудить злостного неплательщика алиментов выплатить долг, добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».