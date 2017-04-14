14 апреля 2017, 20:09Криминал Сосновоборский районный суд вынес приговор братоубийце Прокуратура Пензенской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении братоубийцы.

Как следует из материалов следствия, родственники отмечали вместе Рождество и распивали алкоголь. В ходе застолья между ними произошла ссора. Один из братьев схватился за нож и ударил другого в грудь, в результате ранения тот скончался на месте.

На этой неделе состоялся суд, который признал мужчину виновным в убийстве собственного брата.

«С учетом позиции государственного обвинителя приговором Сосновоборского районного суда братоубийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сообщил и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Сергей Гончаров.

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