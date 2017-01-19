19 января 2017, 18:59Общество Сосновоборский дендрарий обретет новый статус В 2017 году дендропарк, существующий на территории Сосновоборского района, получит новое название. Уникальному для Пензенской области памятнику природы, площадью более десяти гектаров, решено дать имя его создателя Николая Цуканова. Коллекция природного комплекса насчитывает около 130 видов деревьев и кустарников, которые не встречаются в естественной среде на территории региона.

Более 30 лет в Сосновоборском районе существует единственный в регионе дендрологический парк. С 2017 года природный памятник будет носить имя своего создателя — Николая Цуканова. Благодаря усилиям ученого и его студентов сейчас на территории дендропарка произрастает около 130 видов уникальных для Пензенской области деревьев и кустарников.



«Это жемчужина не только Сосновоборского района, но и Пензенской области. Общая территория у нас числится по плану 9,8 гектара. На самом деле, тут немножко больше. Мы постепенно задействуем эту территорию, обустраиваем ее, облагораживаем и постепенно вводим новые породы», - рассказал создатель дендрария Николай Цуканов.

Памятник природы существует при поддержке Пензенского лесного колледжа. О том, чтобы деревья, которые невозможно найти в естественных условиях на территории региона, чувствовали себя комфортно, заботятся его преподаватели и студенты.



«Его задача — это просветительская работа с детьми, которые учатся в колледже, может быть, и с местным населением. И задача научная, поскольку дендропарк будет заниматься выращиванием и изучением той флоры, которая уже имеется на его территории», - отметил директор заповедника «Приволжская лесостепь» Александр Добролюбов.

Еще одна цель, которую преследуют создатели дендропарка, — развитие экологического туризма. Сейчас там существуют специальные маршруты, по которым проводят экскурсии.

«Молодое поколение, дети будут приезжать туда, знакомиться непосредственно с природой. Николай Андреевич Цуканов как раз возглавляет этот дендропарк, будет рассказывать обо всех изюминках непосредственно этих растений», - сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

В 2016 году дендропарк получил статус особоохраняемой природной территории. В Пензенской области сейчас не так много памятников природы подобного масштаба. Более 50 тысяч гектаров — такова общая площадь особоохраняемых природных территорий в регионе. В 2017 году она должна увеличиться еще на 10,5 тысяч гектаров.

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