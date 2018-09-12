Сосновоборская директриса заставляла работать учителей «по-черному»

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12 сентября 2018, 17:59Криминал
В Пензенской области в отношении бывшего директора школы села Индерка Сосновоборского района возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Следствием установлено, что в течение пяти лет женщина поручала своим подчиненным писать заявления на уход в длительные годичные отпуска без сохранения зарплаты. При этом они продолжали неофициально трудиться в школе.
Директор делала это для уменьшения численности педагогического состава, чтобы увеличить свой оклад. Таким образом, женщина незаконно получила заработную плату, причинив ущерб на 100 тысяч рублей. Кроме того, при этом были существенно нарушены права работников, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Помимо этого, было установлено, что в период с 2012-го по 2018 год в школу устроили двух техработников, однако фактически они не выполняли обязанности. Также отмечено, что директор была еще и депутатом в Сосновоборском районе.
В настоящее время расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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