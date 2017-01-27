27 января 2017, 13:46Общество Соседние города предлагают помощь Пензе в обогреве домов По состоянию на 11.00 в Пензе отключены от отопления 225 домов, 13 детских садов и пять школ. Теплоснабжение было нарушено после ЧП, произошедшего на ТЭЦ-1 в четверг, 26 января. В настоящее время в городе ведутся активные ремонтные работы, задействованы 23 бригады - более 300 человек.

В Пензе утром тепло стало поступать в большинство домов, оставшихся без отопления. Однако после запуска системы произошло два порыва на теплосетях — на улицах Герцена и Нахимова.



«По улице Нахимова решен вопрос. Мы нашли обходной путь, и дома на Ударной сейчас заполняются, т. е. там проблемы не будет. По улице Герцена сейчас выявлен прорыв, уже раскопали силами всех ресурсоснабжающих компаний», - рассказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

В районе улицы Герцена под отключение попали 56 жилых домов, одна школа и три детских сада. Жители надеются, что ликвидировать аварию удастся в самое ближайшее время.



Всего в зоне отключения находятся 225 жилых домов, 10 школ и 13 детских садов. В аварийно-восстановительных работах задействовано 485 человек и 23 единицы техники. Специалисты обещают устранить все неполадки и дать тепло в дома около 14.00 дня. Если к этому времени проблему с теплоснабжением решить не удастся, помощь окажут соседние регионы.



«Мэры соседних городов звонят, предлагают помощь, в том числе - и передвижными котельными, которые вырабатывают тепло. Они мобильные, подключившись к нашим ЦТП, они могут локализовано обогревать из микрорайонов», - сообщил Виктор Кувайцев.

Кроме того, в Пензе организовано несколько пунктов временного пребывания для жителей, в квартирах которых пока отсутствует тепло. Подготовлен транспорт для перемещения нуждающихся и социальное такси для инвалидов.

Общество

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