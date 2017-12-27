27 декабря 2017, 19:11Общество Солистка «Пензаконцерта» примет участие в музыкальном телешоу Пензенская певица, солистка областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Марта Серебрякова представит наш регион в третьем сезоне вокального телевизионного шоу «Новая звезда» (6+). Конкурс ежегодно проводится на федеральном канале Министерства обороны «Звезда». Участие в нем принимают представители всех регионов. Молодая пензенская исполнительница широко известна местной публике. Ее голос можно услышать и в эфире телеканала «Экспресс». Певица одна из тех, кто озвучивает анонсы "Хорошего кино" в 20.00.

«Это необычный конкурс, похож на маленькое «Евровидение», только российское, где собраны лучшие представители своих регионов и достойно представляют его», - сказала солистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова.

Телевизионный вокальный конкурс на канале «Звезда» стартует 1 января в 22.00. В течение недели участники будут покорять жюри своим исполнением, в состав которого вошли известные люди страны. Свой голос за понравившегося артиста смогут отдать и телезрители с помощью SMS-голосования. Средства, полученные от него, поступят в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Марта Серебрякова пока не раскрывает главного секрета - с какими композициями она выйдет на сцену. По словам исполнительницы, она постарается максимально раскрыть свой талант, чтобы достойно представить Пензу.

Общество

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