сохранимлес. Пензенцы собрали за неделю свыше 700 кг макулатуры

7 апреля завершилась всероссийская экологическая акция «Сохраним лес», которую организовали участники проекта «Молодежка ОНФ». Жители из разных уголков страны собирали бумагу, картон, ненужные книги и газеты, чтобы сдать их в специально открывшиеся пункты приема макулатуры.

#cохранимлес - хештег, который объединил молодежные организации из разных уголков России. Такое название дали акции по сбору макулатуры. О бережном отношении к природе в эти дни думают участники команды «Молодежка ОНФ».

«Нам жить в этой среде. И это не чья-то проблема, а каждого, здесь и сейчас. Важно о ней задумываться, причем заранее», - отметил участник проекта «Молодежка ОНФ» Дмитрий Данилин.

Пункты приема макулатуры открылись 1 апреля на шести площадках. Пензенский государственный аграрный университет организовал собственную. Сбором макулатуры занимался студенческий актив.

«Они несли все - старые рефераты, курсовые, тетрадки, набралось около 70 килограммов макулатуры. Планируем сотрудничество с кафедрами и редакционным отделом, они собираются поставить около 100 килограммов», - рассказала председатель студенческого совета Пензенского государственного аграрного университета Елена Ткачук.

Отделить бумагу от других отходов, пожалуй, - одна из самых простых и понятных задач. И в то же время это первый шаг к культуре раздельного сбора мусора и его переработке, уверены активисты. За неделю общими усилиями пензенцы собрали свыше 700 килограммов.

В обычном офисе, где работают десять человек, за год может накопиться до одной тонны макулатуры. Ученые подсчитали, если это вторсырье сдать на переработку, то так можно сохранить десять деревьев.

Всего в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» (0+) удалось собрать 114 тонн вторсырья. В пункты приема в 76 регионах страны пришли около 13 тысяч человек. Всю собранную макулатуру передадут на переработку региональным операторам. Самые активные регионы ждут ценные подарки.