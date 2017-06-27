Содержание пензенского стадиона «Зенит» обойдется в 4 млн рублей

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27 июня 2017, 11:33Общество
4 млн 450 тысяч рублей получит городской спорткомитет на содержание и обслуживание футбольного поля стадиона Зенит в соответствии с требованиями ФИФА. Об этом сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.
Она также подчеркнула, что безвозмездные поступления в бюджет города увеличились на 290 млн 664 тыс. рублей. Как ранее сообщалось, по программе «Молодая семья» поступили уведомления на 18 млн 153 тыс. рублей из федерального бюджета и на 12 млн 223 тыс. рублей — из областного бюджета. На реализацию программы «Формирование современной городской среды» из федерального бюджета выделено 153 млн 719,9 тыс. рублей, из областного — свыше 18 млн рублей.
Кроме того, 2 млн 400 рублей выделено на выполнение кадастровых работ по техинвентаризации автодорог, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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