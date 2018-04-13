Социальную рекламу студентки из Пензы оценили на всероссийском конкурсе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 апреля 2018, 19:28Общество
Работу студентки четвертого курса пензенского колледжа архитектуры и строительства Анастасии Шкуровой «Я выбираю чистоту», отметило жюри в рамках всероссийского фестиваля социальной рекламы «Искусство жить». Этот ежегодный конкурс призван обратить внимание молодежи на злободневные проблемы.
«Выбрала такую работу, из-за проблем экологии, которую часто загрязняют люди. Выходят, например, из автобуса и выкидывают тот же билетик. Призываю следить за чистотой и подавать пример ближнему», - сказала она.
«Благодаря таким работам, через творческий взгляд, снятие роликов, создание плакатов, молодежь обращает внимание на, кажется, обычные вещи, которые очень проблематичны», - отметила пресс-секретарь регионального отделения «Молодая гвардия» Оксана Жалнина.
Всего в фестивале «Искусство жить» приняло участие около 500 человек из 85 регионов страны. Работы, которые отмечены членами жюри, в числе которых и плакат Анастасии Шкуровой, в ближайшее время будут выставлены на показ во всех городах России и появятся на уличных баннерах.
13 апреля 2018, 19:56В Пензе мужчина избил до смерти гостя и выкинул тело на улицу
13 апреля 2018, 19:53В Мокшане обворовали магазин одежды
13 апреля 2018, 19:51Жителей подтопленных зон Пензенской области просят сдать оружие
13 апреля 2018, 19:48Пензенская «Юность» обыграла ростовскую «Шахту»
13 апреля 2018, 19:46Пензенские осужденные познают основы христианской нравственности
13 апреля 2018, 19:38В Лермонтовке состоялся концерт чувашской песни
13 апреля 2018, 19:36В Пензе будут проверять нецелевое использование и захват земли
13 апреля 2018, 19:31На «Эхе Пензы» обсудили будущее фестиваля «Золотая провинция»