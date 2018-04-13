13 апреля 2018, 19:28Общество

Социальную рекламу студентки из Пензы оценили на всероссийском конкурсе

Работу студентки четвертого курса пензенского колледжа архитектуры и строительства Анастасии Шкуровой «Я выбираю чистоту», отметило жюри в рамках всероссийского фестиваля социальной рекламы «Искусство жить». Этот ежегодный конкурс призван обратить внимание молодежи на злободневные проблемы.

«Выбрала такую работу, из-за проблем экологии, которую часто загрязняют люди. Выходят, например, из автобуса и выкидывают тот же билетик. Призываю следить за чистотой и подавать пример ближнему», - сказала она.

«Благодаря таким работам, через творческий взгляд, снятие роликов, создание плакатов, молодежь обращает внимание на, кажется, обычные вещи, которые очень проблематичны», - отметила пресс-секретарь регионального отделения «Молодая гвардия» Оксана Жалнина.

Всего в фестивале «Искусство жить» приняло участие около 500 человек из 85 регионов страны. Работы, которые отмечены членами жюри, в числе которых и плакат Анастасии Шкуровой, в ближайшее время будут выставлены на показ во всех городах России и появятся на уличных баннерах.

Общество
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