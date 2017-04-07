07 апреля 2017, 10:04Общество Собаке чудом удалось спастись на Сурском мосту. ВИДЕО Пензенец едва не сбил собаку, выскочившую на проезжую часть. Видео происшествия он опубликовал в соцсети.

Судя по кадрам, размещенным в группе «Автохам. Пенза», мужчина ехал по Сурскому мосту, когда на дорогу выбежала овчарка. В последний момент автомобилисту удалось увести машину от столкновения. Животное не пострадало.

Общество

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Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/avtohampenza?z=video392352983_456239028%2Fcdc14af4bf7fbf681a%2Fpl_wall_-2484408