Собаке чудом удалось спастись на Сурском мосту. ВИДЕО

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07 апреля 2017, 10:04Общество
Пензенец едва не сбил собаку, выскочившую на проезжую часть. Видео происшествия он опубликовал в соцсети.
Судя по кадрам, размещенным в группе «Автохам. Пенза», мужчина ехал по Сурскому мосту, когда на дорогу выбежала овчарка. В последний момент автомобилисту удалось увести машину от столкновения. Животное не пострадало.
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