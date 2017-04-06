06 апреля 2017, 16:38Общество Со времен СССР в Пензенской области стало меньше скотины Пензастат опубликовал данные о поголовье скота в хозяйствах Пензенской области.

Согласно данным ведомства, с 1990 года поголовье основных видов скота сократилось, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Так, если в 1990 году в регионе насчитывалось 906,8 тысяч голов крупного рогатого скота, то в начале 2017-го эта цифра уменьшилась в пять раз. В частности, вместо 310,7 тысяч коров - теперь 77,6 тысяч.

То же самое произошло и с поголовьем свиней, их число сократилось со 688,9 тысяч до 168,7 тысяч. Овец и коз в регионе стало меньше на 491,3 тысячу голов.

Общество

просмотров 60