Со сцены пензенской областной филармонии прозвучала «Музыкальная фиеста»

Пензенской публике представили уникальное музыкальное сочетание - аккордеон, чечетку и оркестр. Необычный концерт под названием «Музыкальная фиеста» подготовили артисты из Сызрани, а также дипломант Кубка мира по аккордеону в Шотландии, финалистка европейской инструментальной «Фабрики звезд» Мария Селезнева.

Со сцены областной филармонии прозвучала музыка разных народов мира и эпох: горячие кавказские мотивы, романтические мелодии старого Голливуда, джазовые пьесы. Эту программу артисты готовили три года. Многие композиции сочинила Мария Селезнева - главная героиня вечера.

«Мне хотелось, чтобы у людей создалось праздничное настроение, чтобы они остались радостными и вдохновленными, унесли это состояние домой. Музыканты часто ходят для этого на концерты к коллегам», - сказала она.

Марию Селезневу называют ярчайшей представительницей российской аккордеонной школы. Она ежегодно выступает не только в России, но и в странах Европы, является лауреатом международных конкурсов. В 2012-м она стала финалисткой европейской инструментальной «Фабрики звезд», которая проходила в Италии. С программой «Музыкальная фиеста» Мария и артисты духового оркестра выступают с осени 2017 года. В Пензе - впервые. Специально для пензенцев музыканты решили добавить изюминку в концерт. Балетмейстер городского дома культуры Сызрани Василий Исавкин под звуки оркестра станцевал степ.

Он отбивает чечетку уже более четверти века. Однако выступать вместе с оркестром до этого момента ему не приходилось. Признается, что это непередаваемые впечатления.

«Не могу правильно передать все эмоции, потому что когда танцуешь степ, выбиваешь чечетку, плюс позади мощный звук, ну это просто здорово», - поделился Василий Исавкин.

Концерт продлился более двух часов. Музыканты пообещали, что еще не раз выступят в Пензе. Точно вернется и Мария Селезнева: тут у артистки есть родственники и друзья.