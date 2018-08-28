Снижение безработицы в Пензенской области отметили в Минтруда

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28 августа 2018, 16:38Общество
В Министерстве труда и социальной защиты РФ назвали регионы, где за неделю произошло наибольшее сокращение безработицы. Пензенская область вошла в их число.
Как сообщает пресс-служба Минтруда, численность официально зарегистрированных неработающих граждан составила 682,9 тыс. человек, уровень безработицы - 0,9%.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 51 регионе, наибольшее зафиксировано в Пензенской, Магаданской, Псковской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия-Алания и Чувашской Республике, Севастополе, Чукотском и Ненецком автономных округах, Забайкальском крае.
Рост безработицы произошел в 30 регионах, в том числе - в Мордовии, Татарстане, Дагестане, Липецкой, Мурманской, Тульской областях и др.
Не изменилась численность безработных в четырех регионах: Хабаровском крае, Саратовской и Нижегородской областях, Республике Ингушетия.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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