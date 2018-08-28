Снижение безработицы в Пензенской области отметили в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты РФ назвали регионы, где за неделю произошло наибольшее сокращение безработицы. Пензенская область вошла в их число.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, численность официально зарегистрированных неработающих граждан составила 682,9 тыс. человек, уровень безработицы - 0,9%.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 51 регионе, наибольшее зафиксировано в Пензенской, Магаданской, Псковской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия-Алания и Чувашской Республике, Севастополе, Чукотском и Ненецком автономных округах, Забайкальском крае.

Рост безработицы произошел в 30 регионах, в том числе - в Мордовии, Татарстане, Дагестане, Липецкой, Мурманской, Тульской областях и др.

Не изменилась численность безработных в четырех регионах: Хабаровском крае, Саратовской и Нижегородской областях, Республике Ингушетия.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».