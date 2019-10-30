Снесло заднюю часть. На ул. Калинина произошло жесткое ДТП

Очевидец рассказал об аварии в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото и видео с места происшествия. Он пояснил, что машины столкнулись примерно в 11:00 на улице Калинина.

«Ребята, зима близко, аккуратнее», - добавил автор поста.

Пользователи в комментариях пришли в ужас от снимков и ролика, отметив, что иномарка буквально превратилась в груду металлолома. Судя по кадрам, у отечественной легковушки поврежден капот, а у второй машины снесло всю заднюю часть. На месте работают медики. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев сменить летнюю резину на своих авто на зимнюю. Это связано с резким похолоданием, которое произошло в регионе. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.