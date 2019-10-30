Снесло заднюю часть. На ул. Калинина произошло жесткое ДТП

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 октября 2019, 15:43Происшествия
В Пензе на Южной поляне днем 30 октября столкнулись иномарка и Lada Kalina.
Очевидец рассказал об аварии в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото и видео с места происшествия. Он пояснил, что машины столкнулись примерно в 11:00 на улице Калинина.
«Ребята, зима близко, аккуратнее», - добавил автор поста.
Пользователи в комментариях пришли в ужас от снимков и ролика, отметив, что иномарка буквально превратилась в груду металлолома. Судя по кадрам, у отечественной легковушки поврежден капот, а у второй машины снесло всю заднюю часть. На месте работают медики. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сотрудники ГИБДД просят пензенцев сменить летнюю резину на своих авто на зимнюю. Это связано с резким похолоданием, которое произошло в регионе. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
30 октября 2019, 20:40В Пензенской области объявили неделю борьбы с инсультом
30 октября 2019, 20:32В Пензенской области выросло число аварий
30 октября 2019, 20:24В Пензенской области судят мужчину, который 20 лет скрывался от полицейских
30 октября 2019, 20:01Для кузнечан строят спортивную площадку под открытым небом
30 октября 2019, 19:54Губернатор проверил ход капремонта учреждений Кузнецкого района
30 октября 2019, 19:13Леонид Левин осмотрел новый корпус детсада на Шуисте
30 октября 2019, 17:59В Пензе отпразднуют юбилей Института регионального развития
30 октября 2019, 17:13Пензенец просил сделать пешеходный переход на ул. Белинского