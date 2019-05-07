07 мая 2019, 09:32Происшествия

Снесло капот. В Ахунах произошло жесткое ДТП с маршруткой

В Пензе в Ахунах ночью 7 мая произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись с места происшествия. Он рассказал, что маршрутка и легковушка столкнулись неподалеку от поворота на Заречный примерно в полночь.

Судя по кадрам, у микроавтобуса буквально снесло капот и сильно помят правый бок. По словам автора поста, легковушка от удара опрокинулась в кювет.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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