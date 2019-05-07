Снесло капот. В Ахунах произошло жесткое ДТП с маршруткой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 мая 2019, 09:32Происшествия
В Пензе в Ахунах ночью 7 мая произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись с места происшествия. Он рассказал, что маршрутка и легковушка столкнулись неподалеку от поворота на Заречный примерно в полночь.
Судя по кадрам, у микроавтобуса буквально снесло капот и сильно помят правый бок. По словам автора поста, легковушка от удара опрокинулась в кювет.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 мая 2019, 15:34В Пензенской области клещи покусали 97 человек
07 мая 2019, 15:04На шествии «Бессмертного полка» пензенцы смогут бесплатно взять воду
07 мая 2019, 14:34Пензенцам показали новую программу хора им. Гришина
07 мая 2019, 14:03В Пензе прошла встреча по вопросам завершения строительства цирка
07 мая 2019, 13:33Пензенцев 9 мая развезут по домам после фейерверка. СПИСОК МАРШРУТОВ
07 мая 2019, 13:02Схема движения транспорта на 9 мая. Изменения
07 мая 2019, 12:36В Пензе женщина с четырьмя детьми забрались в чужой дом на ночлег
07 мая 2019, 12:04Стала известна личность погибшего мужчины на ул. Ладожской