29 апреля 2019, 13:04Происшествия

Снесло капот. На Окружной легковушка влетела в отбойник

В Первомайском районе Пензы ВАЗ-21099, за рулем которого находился 36-летний мужчина, врезался в отбойник.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария произошла 28 апреля в 8.20 возле дома №163 по улице Окружной. В результате ДТП водитель получил множество травм. Его доставили в больницу.

Очевидцы также опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» фотографию с места происшествия. Они отметили, что машина буквально осталась без капота.

«По факту аварии проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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