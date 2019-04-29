Снесло капот. На Окружной легковушка влетела в отбойник

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29 апреля 2019, 13:04Происшествия
В Первомайском районе Пензы ВАЗ-21099, за рулем которого находился 36-летний мужчина, врезался в отбойник.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария произошла 28 апреля в 8.20 возле дома №163 по улице Окружной. В результате ДТП водитель получил множество травм. Его доставили в больницу.
Очевидцы также опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» фотографию с места происшествия. Они отметили, что машина буквально осталась без капота.
«По факту аварии проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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