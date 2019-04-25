Смоленские поисковики нашли останки бойца-красноармейца из Явлейки

Музей школы села Явлейка Кузнецкого района пополнился исторической реликвией. Это медальон красноармейца Ивана Хвалова. Перед Великой Отечественной войной он жил в Явлейке, был призван на фронт, где и погиб. Капсула с анкетой бойца проделала долгий путь, прежде чем попасть на малую Родину воина.

Красноармеец Иван Хвалов и сотрудник правопорядка, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Евгений Минеев - дед и внук. Иван Наумович ушел на фронт в 41-м. Писал недолго, вскоре пришла бумага - пропал без вести. Родные писали в архивы, не верили слухам, что дорогой им человек изменил Родине. В 2005-м смоленские поисковики нашли останки бойца и медальон. Выяснилось, что это пензенец Иван Хвалов.

«История не должна забываться. Поиски приносят огромную радость людям, которые потеряли близких в войне», - сказал Евгений Минеев.

Внук ездил на перезахоронение. Но тогда ему не удалось забрать медальон деда. И вот спустя 14 лет смоленские поисковики передали своим пензенским коллегам капсулу с вкладышем. В Явлейку историческую реликвию привезли командир и члены отряда «Поиск-вездеход». За годы работы на местах сражений потомками поколения победителей были найдены почти 700 воинов Красной Армии, и всего у 70 были медальоны.

Участниками торжественной церемонии передачи медальона красноармейца Ивана Хвалова стали учащиеся школы. В далеком 1941-м Иван Наумович сражался и за них. За тех, кто жил и кому еще предстояло родиться. Поэтому так важно хранить память о людях, отдавших жизнь во имя будущего.

Евгений Минеев решил передать капсулу в школьный музей. Стараниями учеников и педагогов он постоянно пополняется новыми находками. Солдатский медальон займет в летописи имен и событий, связанных с жизнью села, одно из самых почетных мест.