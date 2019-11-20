СМИ сообщают о смерти бывшего зампреда правительства Пензенской области

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20 ноября 2019, 15:04Происшествия
Ряд средств массовой информации разместили информацию о смерти экс-зампреда правительства Пензенской области Владимира Мальцева. Этот пост он занимал в 2013-2014 годах.
По неподтвержденной информации, рядом с телом погибшего находилось принадлежавшее ему же охотничье ружье.
В следственном управлении СК РФ по региону имеется информация о смерти 47-летнего мужчины, однако его личность СМИ не раскрывают. Сообщение об обнаружении тела поступило в органы днем в понедельник, 18 ноября.
«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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