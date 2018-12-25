25 декабря 2018, 12:34Происшествия

Смертельное ДТП. Появились подробности аварии под Сердобском

В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области рассказали о пострадавших в ДТП, которое произошло утром 25 декабря под Сердобском.

По предварительным данным, в 7.30 на втором километре дороги «Сердобск-Кирово» столкнулись «ВАЗ-2107» и Chevrolet Niva. Авария унесла жизнь 42-летнего водителя «семерки», мужчина скончался на месте происшествия. Водитель второй легковушки получил травмы. 41-летнего мужчину на «скорой» доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7796710/

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