Смертельное ДТП. Появились подробности аварии под Сердобском

В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области рассказали о пострадавших в ДТП, которое произошло утром 25 декабря под Сердобском .

По предварительным данным, в 7.30 на втором километре дороги «Сердобск-Кирово» столкнулись «ВАЗ-2107» и Chevrolet Niva. Авария унесла жизнь 42-летнего водителя «семерки», мужчина скончался на месте происшествия. Водитель второй легковушки получил травмы. 41-летнего мужчину на «скорой» доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».