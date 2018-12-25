Смертельное ДТП. Появились подробности аварии под Сердобском

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25 декабря 2018, 12:34Происшествия
В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области рассказали о пострадавших в ДТП, которое произошло утром 25 декабря под Сердобском.
По предварительным данным, в 7.30 на втором километре дороги «Сердобск-Кирово» столкнулись «ВАЗ-2107» и Chevrolet Niva. Авария унесла жизнь 42-летнего водителя «семерки», мужчина скончался на месте происшествия. Водитель второй легковушки получил травмы. 41-летнего мужчину на «скорой» доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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