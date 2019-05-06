06 мая 2019, 18:01Происшествия

Смертельное ДТП. На трассе в Бессоновском районе опрокинулась фура

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария, в результате которой погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 4 мая в 5.05 на 658 километре трассы М-5 «Урал» фура Renault с полуприцепом, за рулем которой находился 57-летний мужчина, двигалась в сторону Москвы из Самары. Большегруз врезался в препятствие и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка.

Очевидцы опубликовали фото с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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