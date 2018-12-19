19 декабря 2018, 17:58Происшествия

Смертельная рыбалка. На Сурском водохранилище погиб мужчина

В Пензе на Сурском водохранилище во время ловли рыбы днем 19 декабря умер мужчина.

Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил в 13.00. Очевидцы рассказали специалистам, что 51-летний мужчина ловил рыбу в 300 метров от берега со стороны села Золотаревка в районе ручья Акулька. Ему неожиданно стало плохо, он упал и скончался.

Прибывшие на место трагедии спасатели переложили тело мужчины на сани и транспортировали на берег, где передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/12/19/16341515

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