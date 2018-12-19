Смертельная рыбалка. На Сурском водохранилище погиб мужчина

В Пензе на Сурском водохранилище во время ловли рыбы днем 19 декабря умер мужчина.

Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил в 13.00. Очевидцы рассказали специалистам, что 51-летний мужчина ловил рыбу в 300 метров от берега со стороны села Золотаревка в районе ручья Акулька. Ему неожиданно стало плохо, он упал и скончался.

Прибывшие на место трагедии спасатели переложили тело мужчины на сани и транспортировали на берег, где передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».