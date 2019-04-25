Служащие храмов поделились с пензенцами секретами приготовления пасхи

Православные готовятся к празднику Пасхи. В 2019 году она выпадает на 28 апреля. В этот день завершается суровое духовное и физическое испытание - Великий пост. Поэтому, христиане готовятся к празднику с особым трепетом. Традиционно на пасхальном столе - крашеные яйца, пасха и куличи.

На монастырской кухне готовятся к великому празднику. Пасху уже раскладывают по порциям для служителей церкви и прихожан.

«Почти всю Страстную Седмицу готовимся к Пасхе. Мне кажется, что все православные христиане ждут этот праздник», - отметил Инокиня Ксения.

Рецепт пасхи с монастырской кухни весьма прост: на один килограмм творога - 300-400 граммов масла, десять желтков, сахар по вкусу. Все смешать, пропустить через сито, затем взбить, добавить изюм, цукаты или орешки, завернуть в марлю и оставить под гнетом.

Куличи в женском монастыре уже ждут, когда их покроют глазурью. Там рецепт немного сложнее: на полтора килограмма муки потребуется 500 граммов сахара, 500 граммов масла, десять яиц, два пакета ванилина, 100 граммов дрожжей и изюм.

«Кладем дрожжи, теплое молоко и полкило муки. После того, как поднимется опара, начинаем месить. Затем добавляем туда оставшиеся муку и масло. Желтки взбиваем добела с сахаром, а белки - в хорошую массу», - рассказала пекарь-кондитер при Троицком женском монастыре Надежда Донишкина.

Когда тесто замешано, остается добавить белки. Во время следующей обминки добавляют подсушенный изюм, затем тесто нужно еще раз размять и далее отправить в форму для выпекания, и ждать пока оно поднимется. Выпекать кулич надо в два этапа: сначала с открытой духовкой при 180 градусах, затем с закрытой - при 120.

Освящать праздничные яства православные будут 27 апреля, а угощать ими друг друга только в на следующий день, на Пасху. Вплоть до нее продолжается Великий пост. И впереди самый строгий его день - Страстная пятница, когда верующие скорбят о суде над Спасителем, его распятии и смерти.