Случайное знакомство. В Пензе жестоко убили мать двоих детей

В Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины. Полицейские нашли подозреваемого, молодому человеку может грозить до 15 лет лишения свободы.

По сведениям полиции, в августе к ним поступило заявление об исчезновении женщины. Через несколько дней ее тело нашли в водоеме около поселка Победа. Вскоре выяснились обстоятельства произошедшего.

В центре города пензячка познакомилась с 21-летним парнем, они решили покататься на его автомобиле. Пара приехала к лесу около трассы М-5, там они поссорились. Юноша избил женщину гаечным ключом, а затем - ножом. Потом он завернул несчастную в плед и оттащил к дереву, а сам уехал, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

На другой день молодой человек вернулся к тому же месту и увидел, что знакомая умерла. Он положил тело в багажник, отвез до ближайшего водоема и выкинул в воду.

В пресс-службе также отметили, что у пензячки осталось двое детей. Теперь они будут расти без матери, пишет ИА «Пенза-Пресс».