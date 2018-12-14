Случайное знакомство. В Пензе жестоко убили мать двоих детей

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14 декабря 2018, 12:36Криминал
В Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины. Полицейские нашли подозреваемого, молодому человеку может грозить до 15 лет лишения свободы.
По сведениям полиции, в августе к ним поступило заявление об исчезновении женщины. Через несколько дней ее тело нашли в водоеме около поселка Победа. Вскоре выяснились обстоятельства произошедшего.
В центре города пензячка познакомилась с 21-летним парнем, они решили покататься на его автомобиле. Пара приехала к лесу около трассы М-5, там они поссорились. Юноша избил женщину гаечным ключом, а затем - ножом. Потом он завернул несчастную в плед и оттащил к дереву, а сам уехал, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
На другой день молодой человек вернулся к тому же месту и увидел, что знакомая умерла. Он положил тело в багажник, отвез до ближайшего водоема и выкинул в воду.
В пресс-службе также отметили, что у пензячки осталось двое детей. Теперь они будут расти без матери, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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