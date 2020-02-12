12 февраля 2020, 13:35Общество

Сломанная жизнь. Исповедь пензенских закладчиков

В 2019 году сотрудники полиции Пензенской области задержали за незаконный оборот наркотиков 545 человек. В связи с этим региональное управление МВД подготовило специальный ролик.

Общество
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