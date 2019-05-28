Сломана лапка. Пензенские волонтеры спасают крошечного котенка

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28 мая 2019, 11:03Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о тяжелой судьбе маленького котенка, которому едва исполнилось полтора месяца.
«Малышка Буба еще совсем крошка, но она уже успела пострадать. У котенка - перелом задней лапки. Есть десяток вариаций, как это могло произойти, ведь косточки еще такие хрупкие. Может быть, падение с высоты или кто-то пнул малышку. Но итог один - перелом. Бубочка очень плохо кушает и хандрит, мы очень переживаем за ее состояние, ведь маленькие котятки всегда сулят нам большие проблемы, но мы верим, что наша крошка победит болезни, косточки срастутся и она станет домашней», - написали сотрудники центра «Питомец» в группе соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры просят неравнодушных пензенцев помочь им поставить малышку на лапки. Узнать о том, как это сделать, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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